Украинцы едут учиться в Россию

Более 1,3 тыс. украинских студентов претендуют на бюджетные места в российских вузах. По линии Россотрудничества на 2018/19 учебный год для граждан Украины выделена квота в 490 мест для бесплатного обучения в российских университетах и институтах. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе ведомства. Среди украинских абитуриентов сохраняется повышенный интерес к получению образования в РФ, подтвердил и глава российского культурного центра в Киеве Константин Воробьев. В Верховной раде «Известиям» пояснили, что эта тенденция связана с реформой образования на Украине, которая «уничтожает научный потенциал страны».

Число молодых украинцев, желающих получить высшее образование в России, увеличивается с каждым годом, несмотря на сложные отношения двух стран. В пресс-службе Россотрудничества рассказали «Известиям», что в рамках кампании 2018/19 года для абитуриентов с Украины выделено 490 квот, а на сегодняшний день через систему russia.study поступило 1378 заявок.

— Молодые украинцы по-прежнему рассматривают Россию как одну из стран для получения высшего образования, — сказал «Известиям» руководитель культурного центра РФ в Киеве Константин Воробьев.

Год назад квота для украинцев составляла 474 бюджетных места. В 2018-м в Россотрудничестве решили увеличить ее в связи с возросшим интересом со стороны абитуриентов. На конец июля 2017 года на зарезервированные места было подано 1328 заявок, сейчас их количество уже превышает предыдущие показатели. В 2016-м желающих получить знания на бюджетных местах в российских вузах было 889 человек.

Украинские студенты отправляются получать образование в Россию и Европу, поскольку из-за реформы образования, которую проводят нынешние власти страны, «искореняется научный потенциал государства», считает депутат Верховной рады от партии «За жизнь» Евгений Мураев.

— Всё делается для того, чтобы никто в мире не рассматривал Украину как страну с научным потенциалом. По сути, страна рискует превратиться в сырьевой придаток, у которого не будет возможностей для создания высокотехнологичного производства. Поэтому дети и выезжают в соседние государства, чтобы оставаться конкурентоспособными и перспективными, — пояснил «Известиям» украинский парламентарий.

По его мнению, действующие власти пытаются влиять на умы молодежи, используя «короткие смыслы» и оперируя «простыми понятиями», чтобы навязать «нужное восприятие мира».

— Поскольку власть находится, на мой взгляд, под внешним управлением, то, естественно, транслируются идеи, направленные на разрыв культурных и других связей со странами бывшего СССР. Однако это имеет влияние только на тех людей, кто не вдумывается в происходящее, — заявил «Известиям» Евгений Мураев.

Как рассказали «Известиям» два источника в российских дипломатических кругах, по-прежнему сохраняется и тенденция к тому, что большая часть украинцев, получивших образование в России, пытаются найти работу в нашей стране. По оценочным данным, лишь 10–20% выпускников с украинским гражданством возвращаются на родину по окончании обучения.