Украинцы определили для Зеленского главные задачи

Жители Украины считают, что избранный президент Владимир Зеленский в первую очередь должен лишить депутатов, судей и главу государства неприкосновенности. Так считают 53,7% участников опроса, опубликованного на сайте социологической группы «Рейтинг» в четверг, 16 мая.

Второй важной задачей украинцы считают выход Киева на прямые переговоры с Россией и неподконтрольными районами Луганской и Донецкой областей. Этот пункт выбрали 40,9% опрошенных. Больше всего этот шаг поддерживают на востоке и юге Украины — 55% и 53,6%, меньше всего в западной части страны — 29,8%.

Замкнула тройку первостепенных задач необходимость возвращения украинских военнопленных и удерживаемых лиц (38,4% респондентов). Еще около 38,1% хотели бы видеть среди первых шагов Зеленского роспуск нынешнего состава Верховной рады и проведение досрочных парламентских выборов. Треть (33,7%) выбрали обеспечение стабильности гривны и банковской системы.

Опрос проводился с 30 апреля по 10 мая в 24 областях Украины среди 3 тыс. респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 1,8%.

Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины 21 апреля. Со значительным отрывом он обогнал действующего президента страны Петра Порошенко. Полномочия Порошенко заканчиваются в мае.

Избранный президент Украины официально вступит в должность 20 мая. Такое решение поддержали 315 парламентариев Верховной рады, то есть конституционное большинство. Сам Зеленский настаивал на проведении инаугурации 19 мая.