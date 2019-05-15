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Эксперт увидела прецедент в новых санкциях Украины против России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Новые санкции Украины против России, в которые входит введение таможенных пошлин на ряд российских товаров, представляют собой прецедент в торговых отношениях двух стран. Об этом заявила «Известиям» Алена Омельченко, руководитель практики международной торговли юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры».

«Специальная пошлина применяется Украиной впервые к стране — члену ВТО (Всемирная торговая организация. — Ред.). Это прецедент в торговых отношениях Украины и РФ, поскольку по правилам ВТО защитные пошлины могут применяться исключительно по результату расследований», — сказала эксперт.

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Она также напомнила, что генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ/ВТО) четко закрепляет, что никакие запреты или ограничения не должны устанавливаться в отношении импорта любого товара государства — члена ВТО.

Как пояснила специалист, при вступлении в ВТО Киев взял на себя обязательство не применять меры, определенные статьей 29 закона Украины «О внешнеэкономической деятельности», кроме исключений, прописанных в генеральном соглашении. Она уточнила, что среди таких случаев — статья 21 ГАТТ о том, что государства могут вводить ограничения импорта по соображениям национальной безопасности.

Ранее в среду, 15 мая, Украина ввела новые ограничительные меры против России, включая запрет поставок определенных товаров и введение специальных пошлин с 1 августа. Список эмбарго расширят такими товарами, как цемент и фанера, а под пошлины попаду все товары российского происхождения, кроме угля, кокса, бензина, сжиженного газа и фармацевтической продукции.

Отношения Москвы и Киева резко ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году. В марте того же года жители Крыма высказались на референдуме за присоединение к России, а на востоке Украины начался вооруженный конфликт. Украинские власти считают полуостров оккупированной территорией, а в разжигании конфликта на востоке обвиняют Москву.

В России заявляют, что присоединение Крыма соответствовало нормам международного права, и отрицают участие в конфликте в Донбассе.

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