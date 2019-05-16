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Украинская националистка подавилась кофе из-за марша «Катюша»

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Фото: Depositphotos
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В одном из детских садов в украинском Мелитополе разгорелся скандал из-за песни «Катюша». Дети разучивали композицию ко Дню Победы, что вызвало недовольство координатора патриотического центра «Побратим» Светланы Алексеевой.

«Из соседнего детсада донеслись звуки баяна — «Катюша». Я поперхнулась кофе. Выглянула в окно. Маршируют дети, воспитатель орет: «Построились, я вам сказала!» — пожаловалась националистка в своем Facebook.

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При этом никаких доказательств, подтверждающих эти слова, активистка не привела, отмечает «Федеральное агентство новостей».

В комментариях к посту Алексеева обратилась к своим подписчикам с вопросом о том, знает ли кто-нибудь из них орган, который «контролирует контент, который детям в садиках насаждается».

Спустя некоторое время появился еще один комментарий активистки, в котором она пишет, что ее жалоба возымела эффект.

«Была у завгороно, она уже в курсе, очень возмущена, пообещала разобраться», — отчиталась Алексеева.

Некоторые подписчики обвинили националистку в том, что, жалуясь на работников детского сада, она совершает гнусные и подлые поступки.

«Завтра в этом садике задумаются, стоит ли нести в головы детей совковый хлам и повышать на них голос, если кто-то чрезвычайно коварный может быть совсем рядом», — парировала радикалка.

С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Согласно ему, за изготовление, распространение и публичное использование коммунистической символики наступает уголовная ответственность.

В июне 2017 года в стране вступил в силу закон о запрете использования георгиевских лент. Так, в прошедшее 9 Мая киевская полиция задержала организатора акции «Никто не забыт, ничто не забыто», которая является украинским аналогом «Бессмертного полка», Елену Бережную. У нее была при себе георгиевская лента.

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