В Харькове украинские националисты ножом срезали с куртки мужчины надпись Russia, сообщают украинские СМИ.

Инцидент произошел еще 10 мая. На представленных РЕН ТВ кадрах видно, как в темное время суток возле трамвайной колеи стоит мужчина в легкой синей куртке.

Его одежда не понравилась агрессивно настроенному националисту. Он подошел к мужчине со спины и срезал надпись с его молчаливого согласия.

Ранее в мае украинские полицейские в Запорожье довели девочку до слез из-за советской символики. Стражи порядка заставили ребенка снять пилотку с красной звездой.