Сотрудники ФСБ задержали семерых националистов-экстремистов

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Москве, Московской области и Владимире семерых националистов. Подозреваемые совершали нападения на расовой почве, сообщили во вторник, 7 мая, в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

Задержания прошли в рамках ранее возбужденного уголовного дела, расследование ведет Главное следственное управление СК России по Москве. Семерых националистов задержали за причастность к совершению насильственных и экстремистских преступлений, приводит ТАСС выдержку из сообщения ЦОС.

При нападениях подозреваемые использовали холодное и травматическое оружие, преступления совершались в Москве, Подмосковье, Рязани и Владимире, отмечает «Федеральное агентство новостей». Также участники группировки проводили пропаганду националистической идеологии, уточнили в ФСБ.

В ходе обысков по местам жительства задержанных изъяты оружие, тактическое снаряжение, печатная продукция, носители информации.

В апреле ФСБ задержала в Нальчике участника запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». Задержанный планировал террористический акт.