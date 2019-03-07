Задача со звездочкой: Путин поручил ФСБ усилить борьбу с терроризмом

Число преступлений террористической направленности в России за 10 лет сократились почти в 100 раз — с 997 до 9 случаев, однако количество предотвращенных терактов в последние три года остается высоким — около 20 в год. Такие данные на коллегии ФСБ привел президент России. Владимир Путин подчеркнул, что необходимо использовать новые методы противодействия угрозам, активизировать работу по выявлению сообщников террористов и блокировать каналы поставки оружия и денег. Также глава государства поручил повысить кибербезопасность. Число подобных атак на российские органы власти и госкорпорации за последние четыре года увеличилось в 11 раз.

Жить стало безопаснее

​Сложная обстановка на Ближнем Востоке и в ряде других регионов мира влияет на ситуацию в России, в том числе и на активность террористических группировок, подчеркнул в своем выступлении на коллегии ФСБ Владимир Путин. Тем не менее, по словам главы государства, усилия российских спецслужб помогли сделать жизнь граждан безопаснее.

— В целом за 10 лет этот показатель сократился многократно — с 997 до 9 в прошлом году, — подчеркнул российский лидер. — Остается высоким число предотвращенных терактов — порядка 20 в год. Такой уровень сохраняется последние три года. Мы с вами знаем, насколько это чувствительно и важно, каждый пропущенный удар многого стоит. ​

В то же время данные цифры говорят о том, что у террористов сохраняется потенциал для подготовки терактов, заметил он.

— Нужно использовать новые формы и методы противодействия таким угрозам, активизировать превентивную работу по выявлению вербовщиков и сообщников террористов, перекрывать каналы поставки оружия и денег, пресекать пропагандистскую деятельность радикалов и экстремистов в сети интернет, — поставил задачу руководству Национального антитеррористического комитета Владимир Путин.

Он добавил, что необходимо развивать взаимодействие со специальными службами других стран, прежде всего с партнерами по ОДКБ и ШОС.

— Россия всегда будет открыта для самой тесной и доверительной работы в борьбе с международным терроризмом, с этим общим вызовом всему человечеству, — подчеркнул российский лидер.

Повышенный интерес

Сотрудники ФСБ должны быть готовы оперативно решать различные задачи, подчеркнул президент.

— Вблизи российских границ продолжается расширение военной инфраструктуры НАТО, а решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — прямой шаг к расшатыванию всей системы договоренностей в сфере международной безопасности, — пояснил Владимир Путин.

Глава государства высоко оценил работу органов контрразведки в прошлом году — благодаря успешным спецоперациям была пресечена деятельность 129 кадровых сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб.

— Мы видим, что зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность на российском направлении, всеми путями ищут доступ к сведениям политического, экономического, научного, технологического характера. Тем надежнее должна быть ваша работа, — обратился он к сотрудникам органов безопасности.

Значительные успехи нашей страны в области создания новых видов вооружения привели к тому, что к сведениям, составляющим военную и государственную тайну, проявляется повышенный интерес, считает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

— Чем больше успехов у нашей контрразведки, органов госбезопасности, тем больше они подвергаются всевозможным нападкам со стороны, — заметил в беседе с «Известиями» сенатор.

При этом защита данных о разработках, испытаниях и производстве вооружений, а также о передовых технологиях военного и двойного назначения, должна быть разумно строгой, считает глава государства. Президент пояснил: не нужно повторять ошибок прошлого, когда многие перспективные разработки годами лежали в сейфах из-за формально исполняемых режимов секретности.

Кибернаступление

​Возросло и число кибератак на информационные системы российских органов власти, ​госкорпораций и операторов связи, отметил Владимир Путин. По его словам, если в 2014–2015 годах ежегодно фиксировалось немногим более полутора тысяч таких случаев, то в 2016-м их число возросло до 12 тыс., в 2017-м — порядка 12,5 тыс., а в прошлом — уже 17 тыс.

— По сути, это хорошо спланированные, масштабные операции, способные нанести серьезный урон национальным интересам нашей страны, — сказал глава государства. — Мы должны быть готовы к тому, что такое кибернаступление против России будет продолжаться, а угрозы, связанные с ним, нарастать.

​Необходимо своевременно принимать меры по защите критической информационной инфраструктуры, развивать госсистему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак, поручил президент.

— Отсутствие современной защиты может обернуться гибелью любой информационной системы с непоправимыми последствиями для ее пользователей, — подтвердил «Известиям» директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

Он добавил, что необходимо подстраиваться под постоянно меняющийся ландшафт угроз. В противном случае передовые технологий, такие как искусственный интеллект, машинное обучение, интернет вещей и блокчейн могут превратиться в «троянского коня», внедренного в государственные инфосистемы.