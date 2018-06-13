Сальвини: «Россия — наш фундаментальный союзник»

Россия — главный союзник Запада в борьбе с терроризмом. Об этом «Известиям» заявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини. Лидер партии «Лига» также отметил необходимость сотрудничества с Москвой и по другим глобальным проблемам. Итальянский депутат Стефано Вальдегамбери в беседе с «Известиями» пояснил: последние события на мировой арене показывают, что попытка изолировать Россию была большой ошибкой.

На саммите G7, который с 8 по 9 июня прошел в канадском Квебеке, президент США Дональд Трамп высказался за возвращение России за «клубный» стол переговоров. По его мнению, «большая семерка» должна вновь стать «восьмеркой», нравится это остальным ее участникам или нет. Вице-премьер Италии, глава МВД страны Маттео Сальвини в беседе с «Известиями» подчеркнул, что поддерживает призыв американского лидера, поскольку Москва — один из ключевых игроков на мировой арене.

— Я очень рад, что американский президент Дональд Трамп имеет такие же намерения в отношении России, как и я. Россия — наш фундаментальный союзник против терроризма. Мы, европейцы, должны работать вместе с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы защитить нашу цивилизацию от нападений исламистских экстремистов, — заявил «Известиям» Маттео Сальвини.

Сдвиги во внешней политике Италии наметились после недавних парламентских выборов (4 марта), победу на которых одержала коалиция правых сил, выступающих за нормализацию связей с Россией. В отличие от политических элит ряда стран Европы, где нет единого мнения об отношениях с РФ, в Италии за налаживание контактов с Москвой выступает подавляющее большинство партий. В частности, этот настрой полностью разделяет партнер «Лиги» по правящей коалиции — «Движение пяти звезд».

Новая внешнеполитическая линия итальянского правительства ускорит восстановление отношений России и Запада, уверен депутат регионального парламента Венеции, член партии «Лига» Стефано Вальдегамбери. По его словам, в Европе ощущается спрос на изменение подходов к диалогу с Москвой, а мир скоро станет свидетелем глобальных сдвигов на российском направлении.

— Нынешняя позиция Италии может спровоцировать «эффект домино» как минимум в Евросоюзе. Во Франции и Германии всё больше политиков приходят к пониманию важности возвращения к конструктивным контактам с Россией — особенно на фоне экономических разногласий с США. Почти наверняка Италию в этом вопросе поддержат Австрия и Венгрия. Пытаться изолировать Россию было большой ошибкой, поэтому вскоре всё изменится, — заявил «Известиям» итальянский политик.

С приходом к власти в Италии новых политиков в Европе резко вырос вес стран, выступающих за открытые отношения с Россией, отметил итальянский политолог Джузеппе Майелло. Ряды стран, придерживающихся прагматичного подхода на российском направлении, пополнил один из ключевых игроков Евросоюза, пояснил он.

— Речь уже идет не только о Вене и Будапеште. Сальвини — искренний политик, который, придя во власть, не изменил своих взглядов по отношению к Москве. Конечно, ситуация постепенно меняется, все больше политиков хотят нормализации. Тем не менее для резких перемен в европейской политике существует одно препятствие. На протяжении нескольких лет западные СМИ и политики создавали своего рода «повесть о России». И теперь ряд деятелей боятся потерять лицо, признав нецелесообразность подобного вектора. Сальвини может сыграть здесь важную роль, поскольку мейнстримовые СМИ следят за ведущими политиками, транслируя их взгляды, — подчеркнул в беседе с «Известиями» итальянский эксперт.

В коалиционный контракт, который «Лига» и «Движение пяти звезд» подписали до официального прихода своего правительства к власти, включен пункт о том, что итальянский кабинет министров будет стремиться «ослабить санкции в отношении России, которая должна считаться партнером, а не соперником или антагонистом». Эту же позицию подтвердил и новый премьер Италии Джузеппе Конте. Так, в ходе утверждения своей кандидатуры парламентом он пообещал, что Италия «будет проводником политики пересмотра санкций — начиная с тех, которые бьют по гражданскому обществу в России».

В Риме не скрывают, что стремление к отмене санкционного режима во многом продиктовано экономическими причинами: по данным Ассоциации итальянских промышленников в РФ Confindustria Russia, по сравнению с предсанкционным периодом итальянский экспорт в Россию сократился на 65%.

- На новом правительстве лежит ответственность за то, чтобы вновь построить диалог с Россией - как и прежде, на взаимовыгодных и дружеских принципах. Прекрасной возможностью для начала этого процесса может стать саммит ЕС (он пройдет в Брюсселе 28−29 июня), на котором будет обсуждаться необходимость продления антироссийских санкций, - заявил «Известиям» президент Confindustria Russia Эрнесто Ферленги.

Изменение политики Запада в отношении РФ действительно находится на повестке дня, подтвердил состоявшийся в Канаде саммит «большой семерки» - к слову, закончившийся провалом. Из-за резких расхождений по вопросу торговой политики, пересмотр которой затеял Дональд Трамп, американский лидер в итоге отозвал свою подпись под итоговым коммюнике группы, успевшей также обсудить ядерную сделку с Ираном, урегулирование сирийского кризиса и ситуацию на Корейском полуострове. Однако одной из главных тем, к которой было приковано внимание мировых СМИ, оставались споры о необходимости вернуться к формату G8 с участием Москвы.

Бурная дискуссия была запущена с легкой руки Дональда Трампа, который заявил, что Россию надо вернуть в «восьмерку», поскольку Москва должна присутствовать на заседаниях клуба. Хозяина Овального кабинета поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

«Я согласен с президентом Трампом. Россия должна вернуться в G8. Это в интересах каждого», — написал в своем Twitter глава итальянского кабинета министров.

Тем не менее не все участники клуба согласились с американо-итальянским призывом. Так, канцлер Германии Ангела Меркель завявила, что члены «семерки» от Евросоюза считают возвращение России возможным при условии «существенного прогресса в решении проблемы с Украиной». Впрочем, увязывать нормализацию диалога Москвы и Запада с конфликтом в Донбассе и Минскими соглашениями у многих европейских лидеров уже вошло в привычку. Поэтому ничего нового глава правительства Германии не сказала.

Самое любопытное, что Россия в данный момент даже не рассматривает сценарий возвращения в G8. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сейчас Москва делает «акцент на других форматах».