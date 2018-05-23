Москва готова сотрудничать с новым правительством Италии

Россия высоко ценит настрой итальянских политиков, осознающих вредоносность антироссийских санкций и выступающих за равноправный диалог с Москвой. Об этом «Известиям» заявил посол РФ в Италии Сергей Разов. Ожидается, что на этой неделе в Италии наконец утвердят новое правительство, основой которого станет коалиция «Движения пяти звезд» Луиджи ди Майо и «Лиги» Маттео Сальвини. Партии уже подписали коалиционный контракт, в одном из его пунктов указав намерение ослабить санкции против России, которую «стоит рассматривать в качестве партнера, а не антагониста».

Прошедшие в Италии в начале марта парламентские выборы не дали ни одной из трех политических сил 40% голосов, необходимых для формирования единоличного кабинета министров. Тогда правоцентристская коалиция, в которую вошли «Лига», «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони и националистическое движение «Братья Италии», набрала 36,9%, в то время как евроскептическое «Движение пяти звезд» самостоятельно получило 32% голосов.

Попытка создать коалиционное правительство растянулась почти на 2,5 месяца. В итоге на прошлой неделе стороны пришли к соглашению: правая «Лига» договорилась с самым популярным в Италии «Движением пяти звезд».

Стороны заключили т.н. коалиционный контракт. Одним из его пунктов стало намерение «ослабить санкции в отношении России, которая должна считаться партнером, а не соперником или антагонистом».

В России такое стремление будущего правительства оценили положительно. Большинство итальянских политиков выступают за равноправный и взаимовыгодный диалог с Москвой, осознавая вредоносность антироссийских санкций, отметил в беседе с «Известиями» посол России в Италии Сергей Разов. Результаты «Лиги» и «Движения пяти звезд» стали еще одним доказательством того, что настрой Рима на улучшение отношений с Москвой превалирует и среди молодых итальянцев, подчеркнул дипломат.

— Мы ценим позицию тех итальянских политиков, которые призывают к сохранению каналов диалога с Россией, и сожалеем, когда здесь поддаются чужим призывам к сдерживанию и наказанию России, — подчеркнул Сергей Разов.

Еще до выборов обе партии обещали добиться пересмотра санкций, введенных против РФ после крымских событий 2014 года. Уже во время формирования нового правительства Маттео Сальвини заявил «Известиям», что Россия является фундаментальным союзником Италии, в частности, в сфере борьбы с терроризмом, и с приходом «Лиги» позиция страны по санкциям изменится.

— Италия потеряла €7 млрд из-за безумных антироссийских санкций, — заявил Маттео Сальвини в интервью «Известиям». — В период большого экономического кризиса санкции против Москвы стали фактически самоубийством.

Однако заявления итальянских политиков о смягчении санкций упираются в одну проблему: Италия, будучи членом Евросоюза, не может в одностороннем порядке снять ограничения против России. Решение о введении или отмене санкций принимается на уровне ЕС, и для его принятия требуется консенсус, отметила старший преподаватель МГИМО, кандидат политических наук Елена Маслова.

— В Совете ЕС предусмотрено так называемое конструктивное воздержание (процедура, при которой воздержание при голосовании одного государства не мешает единогласному решению. — «Известия»), — пояснила «Известиям» эксперт. — Даже если Италия осмелится и вопреки общему мнению проголосует за отмену санкций, ее позицию могут расценить как конструктивное воздержание и санкции всё равно продолжат свое действие.

Несмотря на высокую степень неопределенности, инициативы обеих партий, вошедшие в коалиционный контракт, сейчас находятся в центре внимания и рассматриваются как руководство к действию для потенциального состава нового правительства. Кроме антисанкционной позиции эти политические силы объединило и отношение к пенсионной реформе, которую правительство Марио Монти одобрило в 2011 году: Луиджи ди Майо и Маттео Сальвини пообещали добиться ее пересмотра, в частности, отыграв назад повышение пенсионного возраста до 67 лет — выход на пенсию предлагают снизить до 64 лет.

В остальном от Луиджи ди Майо и Маттео Сальвини потребовалось немало компромиссов, которые стороны включили в коалиционное соглашение. Так, «Лига» предложила ввести двухступенчатую шкалу налогообложения: 15% для итальянцев с низким и средним доходом и 20% для граждан с высоким уровнем заработка. И хотя эксперты опасаются, что бюджет страны не потянет снижение налогов, в партии уверяют, что новая система помешает богачам уходить от платежей в казну.

По настоянию «Движения пяти звезд» в совместную программу включили пункт о базовом доходе в €780 — этот минимум государство должно будет предоставлять малоимущим семьям и безработным.

К явному облегчению Брюсселя и стран Евросоюза коалиция решила не ставить вопрос о выходе Италии из еврозоны. Тем не менее она пообещала пересмотреть ряд положений ЕС в фискальной политике, поскольку, по общему убеждению итальянских политиков, Рим отчисляет в общий бюджет гораздо больше, чем получает в виде евродотаций.

Одним из ключевых вопросов стала и актуальная для Италии проблема миграции. Против нее активно выступает «Лига», требующая от Евросоюза более существенной помощи в этом вопрсое. Миграционные пункты также нашли отражение в общей программе: несмотря на то, что стороны снизили свою антииммигрантскую риторику, отыграв назад обещание незамедлительно депортировать 600 тыс. приезжих, «Лига» и «Движение пяти звезд» договорились разработать упрощенную процедуру их высылки на родину.