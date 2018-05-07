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Президент Италии высказался за создание «нейтрального правительства»

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Фото: TASS/Zuma/Artur Widak
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В Италии необходимо сформировать «нейтральное правительство», которое будет функционировать до досрочных выборов, если представителям политических партий не удастся договориться о создании правительственной коалиции. Об этом сообщил президент Италии Серджо Маттарелла.

«Если партиям не удастся прийти к соглашению, в ближайшие месяцы нейтральное правительство будет работать до проведения досрочных выборов», — приводит слова итальянского лидера «РИА Новости».

Кроме этого, Маттарелла не исключил проведения досрочных выборов до конца года. Он также заявил, что у нынешнего правительства во главе с Паоло Джентилони истек срок полномочий.

Новый парламент Италии был образован после выборов, состоявшихся 4 марта. Большинство голосов (37%) набрала объединенная коалиция правоцентристов, образованная партиями «Вперед, Италия!», «Лига» и «Братья Италии», которая получила 37%. В марте текущего года председателем верхней палаты парламента стала член партии «Вперед, Италия!» Мария Элизабетта Альберти Казеллати.

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