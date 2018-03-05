В Италии огласили предварительные результаты парламентских выборов

Правоцентристская коалиция набирает 37% голосов на выборах в обе палаты парламента Италии. Далее следует партия «Движение пяти звезд» с результатом 30%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные МВД страны.

К настоящему времени члены избирательной комиссии обработали 21% бюллетеней на выборах в сенат и 4% бюллетеней на выборах в палату депутатов.

При этом партия «Лига» (20%) неожиданно опережает партию «Вперед, Италия!» (12,9%). Изначально разрыв составлял менее одного пункта.

Партия «Движение пяти звезд» набирает 29,8% голосов. Правящая коалиция левоцентристских партий смогла набрать 25,1%.