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СМИ узнали подробности акции Femen перед Берлускони

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Фото: REUTERS/Stefano Rellandini
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Активистка движения Femen, пытавшаяся помешать проголосовать экс-премьеру Италии Сильвио Берлускони, прошла на избирательный участок под видом сотрудника прессы.

Женщина задержана. Выяснилось, что она гражданка Франции иранского или алжирского происхождения, ей 30 лет.

Правоохранительные органы Италии предъявили ей обвинение по трем статьям —  вмешательство в работу избирательного участка, непристойное поведение и сопротивление полиции, сообщает издание Il Tempo.

Вечером 4 марта она будет депортирована на родину.

Как писал портал iz.ru, экс-премьер Сильвио Берлускони отдал свой голос на парламентских выборах в Италии. Он проголосовал на избирательном участке в Милане.

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