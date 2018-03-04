Сенатору Джабарову отказали во въезде в Италию

Первому зампреду комитета Совета Федерации по международным делам Владимиру Джабарову отказали в выдаче итальянской визы, поскольку он внесен в санкционный список Евросоюза.

Сенатор входил в состав миссии Парламентской ассамблеи ОБСЕ и должен был наблюдать за парламентскими выборами в Италии.

«Италия сослалась на решение Евросоюза, который внес меня в санкционный список. Хотя виза запрашивалась у них как для члена Парламентской ассамблеи ОБСЕ», — отметил Джабаров в беседе ТАСС.

Он указал, что парламентарии ОБСЕ не подлежат ограничению в выдаче виз, что предусмотрено в резолюции ассамблеи.

Джабаров добавил, что с итальянской делегацией сложились хорошие отношения, однако Евросоюз оказал давление на Италию. Таким образом, наблюдатели от России на выборах присутствовать не будут.

Как писал портал iz.ru, в воскресенье, 4 марта, в Италии проходят выборы депутатов обеих палат парламента, а также выборы в органы власти регионов Лацио и Ломбардия.