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Голосование на выборах в парламент началось в Италии

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Фото: Global Look Press/Maule/Fotogramma/Ropi
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Голосование на выборах в парламент началось в Италии. Избирательные участки открылись в 7:00 по местному времени (9:00 по Москве). Об этом сообщает итальянское телевидение.

Страна выбирает депутатов обеих палат парламентов. Кроме того, в регионах Лацио и Ломбардия проходят также выборы в местные органы власти. Избирательные участки будут открыты до 23:00 по местному времени (1:00 по московскому).

В соответствии с законодательством граждане Италии имеют право на участие в выборах депутатов нижней палаты парламента с 18 лет, а сенаторов — с 25 лет. Всего на нынешних выборах правом голоса могут воспользоваться около 46 млн граждан страны.

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