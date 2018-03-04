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Парламентские выборы пройдут в Италии в воскресенье

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Фото: REUTERS/Tony Gentile
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В Италии в воскресенье, 4 марта, пройдут парламентские выборы. Жители страны изберут 630 членов палаты депутатов и 315 сенаторов.

Участки для голосования откроются в 7:00 по местному времени (9:00 мск) и закроются в 23:00.

Согласно последним соцопросам, 36,5% граждан страны поддерживают блок правоцентристов. В него, в частности, входят политическое движение экс-премьера Сильвио Берлускони «Вперед, Италия!» и партия Маттео Сальвини «Лига Севера», которые выступают за проведение референдума о выходе Италии из состава Евросоюза.

Кроме того, 28,6% избирателей готовы проголосовать за «Движение пяти звезд», которое призывает к отмене антироссийских санкций.

Если правоцентристская коалиция наберет 40% голосов, то она сможет сформировать правящую коалицию.

Также в воскресенье, 4 марта, пройдут выборы губернаторов и администраций двух областей — северной Ломбардии и столичной Лацио, передает ТАСС.

Несмотря на то, что избирательное право в стране гарантируется с 18 лет, проголосовать за членов сената смогут итальянцы в возрасте только от 25 лет.

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