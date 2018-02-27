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Снег впервые за половину столетия выпал в Неаполе

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Фото: REUTERS/Remo Casilli
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В Неаполе на юге Италии из-за прихода сибирского циклона впервые за более чем 50 лет выпал снег, власти закрыли местный аэропорт Каподикино и все школы города, сообщили местные СМИ.

Руководство аэропорта Каподикино сообщило об оледенении взлетно-посадочной полосы и временной приостановке всех вылетов и прилетов, число задержанных рейсов не уточняется. С затруднениями работает общественный транспорт Неаполя. Из-за циклона снегом оказался покрыт вулкан Везувий, занесены морские набережные и центр города. В последний раз снегопад такой силы наблюдался в Неаполе в 1956 году, передает «РИА Новости».

Италия в целом продолжает сталкиваться с трудностями из-за прихода «сибирского бурана», как этот циклон назвали итальянцы. Из-за снега затруднено движение в Риме, где отменены занятия в школах. На севере Италии зафиксированы аномальные морозы до –35 градусов. Циклон смещается к югу, итальянские метеорологи ожидают потепления не раньше среды, однако за ним может последовать новая волна холода.

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