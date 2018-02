Аномальные морозы до –10 пришли в Европу

Аномально холодная погода, пришедшая из Сибири, установилась в ряде стран Европы. Британские СМИ уже окрестили феномен «зверем с Востока» (the Beast from the East).

Как ожидают синоптики, на территории Великобритании холодная погода и сильные снегопады продлятся до середины недели. Столбики термометров могут опуститься до –10 градусов.

«Могут произойти опоздания и отмены авиарейсов и поездов... Возможны отключения электричества, также может пострадать и мобильная связь», — заявили представители метеорологической службы страны в комментарии Sky News.

К непогоде готовятся и во Франции, в 37 департаментах станы подготовлено более 1,3 тыс. мест временного размещения для бездомных. Сильные холода ожидают жителей Австрии, Венгрии, Италии и Испании.

Как ранее сообщал портал iz.ru, понедельник, 26 февраля, станет самым холодным днем зимы для жителей и гостей российской столицы. Метеостанция на ВДНХ зафиксировала –19,8 градуса.