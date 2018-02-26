Ночь на 26 февраля стала наиболее морозной в Москве с начала зимы

Ночь на 26 февраля в Москве обновила рекорд для этой зимы по низкой температуре: столбики термометров опустились до –19,8 градуса, что стало самым низким значением с начала этого времени года в столице.

Перед этим самой холодной ночью в Москве считалась ночь на 25 февраля, когда температура составила –18,8 градуса. При этом в ночь на 26 февраля абсолютно низкая температура была зафиксирована в Клину, где столбики термометров опустились до –29,3 градуса, свидетельствует статистика Росгидромета.

Исходя из прогноза метеорологического ведомства, ночь на 27 февраля может обновить этот рекорд.