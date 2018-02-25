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Пик холодов в Москве придется на последние числа февраля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Самые холодные дни зимы ожидают жителей столичного региона в последних числах февраля.

Об этом заявил директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, пик холодов, которые удерживает в Центральной России мощный антициклон, придется на последние дни февраля.

«Воскресенье, понедельник и вторник будут с самыми низкими температурами. В среду температура также будет близка к ним. Пик низких температур придется на последние дни месяца», — цитирует Вильфанда ТАСС.

Глава Гидрометцентра добавил, что ночные температуры в течение предстоящих трех-четырех дней составят –22–27 градусов, в Подмосковье — до –32 градусов.

Днем будет от 14 до 16, в Подмосковье — до –19 градусов.

Дополнительное ощущение холода добавит ветер, который начнет усиливаться со среды.

«Мы прогнозируем усиление ветра до 5–10, даже 15 м/с. В этом случае происходит просто обжигание ветром открытых участков тела — рук и лица», — отметил метеоролог.

Ранее сообщалось, что морозы до –14 градусов и облачная погода с прояснениями ожидают Москву и Подмосковье в воскресенье, 25 февраля. Местами в столице пройдет слабый снег. Ветер слабый, северный, 1–6 м/с.

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