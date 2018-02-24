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Новые морозные рекорды ожидают Москву

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о новых морозных рекордах в Москве и области. По его словам, в ночь на 24 и 25 января столбики термометров в столичном регионе покажут минус 20–25 градусов.

В Подмосковье будет еще холоднее ­– до минус 30–32 градусов. Температуры будут меньше средних на 15–17 градусов, добавил он, передает РБК.

В целом морозы продержатся в центральной России до конца февраля.

Аномально низкие температуры установились в центральной России с середины недели, а рекордные морозы пришли в Москву 23 февраля. 21 февраля ГУ МЧС по Москве распространило предупреждение о сильных морозах, которые ожидаются с 23 по 28 февраля. 

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