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Рекордные морозы пришли в Москву 23 февраля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Температура воздуха в Москве к 08:00 пятницы, 23 февраля опустилась до -18,5 градусов, став рекордным показателем этой зимы. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

«День защитника Отечества в Москве стал самым холодным днем нынешней зимы. Предыдущий минимум сезона был зафиксирован 8 февраля, когда температура воздуха на основной метеостанции столицы составляла -16,8 градусов», - цитирует собеседника агентство «Интерфакс».

Отмечается, что в некоторых районах столицы температура опускалась ниже 20-градусной отметки. В частности, в Тушино - минус 22,1 градуса, в подмосковных Черустях - минус 29,6 градусов.

21 февраля ГУ МЧС по Москве распространило предупреждение о сильных морозах, которые ожидаются с 23 по 28 февраля. Температура воздуха в этот период может доходить до -20…-25 градусов. Синоптики предрекали, что День защитника Отечества в 2018 году станет самым холодным за последние 50 лет. В Гидрометцентре ожидаемые температуры назвали аномально холодными для конца февраля.

Из-за ожидающихся морозов энергетические компании, городские и экстренные службы Москвы переведены на усиленный режим работы. Кроме того, на этой неделе в Москве отмечалось самое высокое атмосферное давление за весь февраль.

Портал iz.ru опубликовал рекомендации Роспотребнадзора, которые помогут избежать переохлаждения и обморожения в морозную погоду.

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