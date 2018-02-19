День защитника Отечества может стать самым морозным за 50 лет

День защитника Отечества может стать самым морозным за последние 50 лет. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

В 2018 году 23 февраля синоптики прогнозируют мороз ниже –20 градусов, тогда как средняя температура воздуха в этот день в центральной части России составляет –6 градусов, а каждый третий праздник отмечаются оттепели. По словам специалистов, 20-градусные морозы случаются 23 февраля раз в 17–18 лет.

Метеорологи обещают похолодание со вторника, а в последующие дни максимальная температура составит от –10 до –12 градусов. В ночные часы ожидается до –20 градусов мороза, сообщает сетевое издание m24.ru.

Ранее портал iz.ru сообщал, что синоптики рассказали о погоде в столице в начале рабочей недели.