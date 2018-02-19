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Столичных водителей попросили пересесть на общественный транспорт

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Московских водителей попросили отказаться от поездок на личных автомобилях и пересесть на общественный транспорт из-за снегопада. Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы.

Из-за ухудшений погодных условий на дорогах возможно образование гололедицы и снежных заносов, что может повлечь за собой ухудшение видимости и рост числа ДТП. Тем водителям, которые не планируют отказываться от поездок на своих машинах, напомнили о необходимости соблюдать ПДД, не совершать необоснованных маневров, а также соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию.

Все службы транспортного комплекса Москвы переводятся на усиленный режим работы из-за снегопада. Как сообщает телеканал «360», в случае необходимости техслужбы будут в максимально короткие сроки устранять задержки в движении городского транспорта. В понедельник в столице синоптики обещают облачную погоду, небольшой снег и мороз до –3 градусов.

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