Синоптики рассказали о сроках наступления весны в Москве

Весенняя погода в Москве начнет устанавливаться не раньше конца марта. Об этом заявил директор Росгидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что прогноз погоды предстоящей весны появится у синоптиков не раньше 20 марта и будет описывать «температурную ситуацию, режим увлажнения с апреля по сентябрь включительно, а сейчас пока идет накопление информации».

«Казалось бы, наступает весна 1 марта, но это еще не весна, даже по климату высота в первой декаде марта самая высокая. Температура переходит через ноль градусов только в конце марта. Даже грачи прилетают в третьей декаде марта», — приводит слова Вильфанда ТАСС.

«Я шучу по этому поводу, что всё прогрессивное человечество 23 марта отмечает Всемирный метеорологический день, поэтому метеорологи постановили именно с этого дня считать начало весны», — рассказал глава Гидрометцентра.

Как писал портал iz.ru, согласно прогнозу синоптиков, в середине наступающей недели в Москву придет сильное похолодание. Среднесуточные значения температур будут до 6–8 градусов ниже климатической нормы.

К среде, 21 февраля, столбик термометра опустится до минус 8–13 в дневное время. Ночь на четверг, согласно прогнозу, должна стать самой холодной за нынешний сезон. Температура воздуха за окном может составить от минус 21 до минус 26 градусов.