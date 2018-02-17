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Ответственные за уборку снега в округах Москвы отстранены от работы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Ответственные за уборку снега в ряде округов и районов столицы отстранены от работы по результатам проверки, заявил в субботу заммэра по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков.

«Очень много сделано по городу, но есть отдельные проблемные места — в частности, Восточный, Северо-Восточный, Северо-Западный округа, где необходимо усилить работу по зачистке дворовых территорий... По этим территориям приняты и кадровые решения. Ряд руководителей отстранены от своих должностей, получили взыскания», — подчеркнул Бирюков. 

Заместитель столичного градоначальника добавил, что сейчас происходит жесткая оценка работы руководителей управ и префектур.

Высота сугробов в Москве в результате нескольких мощных снегопадов превысила норму вдвое. На середину февраля 2018 года синоптики зафиксировали покров в 70 см. 

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