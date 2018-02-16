Коммунальщики ликвидировали последствия мощного снегопада в Москве

Коммунальные служба Москвы ликвидировали последствия мощного снегопада в столице, заявил глава департамента жилищно-коммунального хозяйства Гасан Гасангаджиев.

По его словам, улицы были максимально расчищены после того, как за несколько суток в городе выпало сверх месячной нормы осадков.

«Фактически в круглосуточном режиме все службы города выполняли работу по расчистке дорожного пространства, по расчистке дворов, крыш, и максимально вся работа была выполнена», — рассказал Гасангаджиев журналистам.

Он отметил, что, несмотря на экстремальные погодные условия, сбоев в системе жизнедеятельности города допущено не было. В связи с этим глава департамента ЖКХ поблагодарил коллективы городского хозяйства.

Как сообщал портал iz.ru, в ближайшие дни Москву ждет новый вызов. Синоптики прогнозируют сильный снегопад в столице в предстоящие выходные.