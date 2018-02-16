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Синоптики предупредили москвичей об «арктическом вторжении»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Синоптики предупредили жителей столичного региона об «арктическом вторжении» на следующей неделе. Об этом RT рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в ближайшие выходные 17 и 18 февраля погоду в Москве будет определять слабый циклом, центр которого окажется над столичным небом. В пятницу, 16 февраля, ожидается не больше 11 мм осадков, в субботу — 2–3 мм, а в воскресенье — 3–4 мм снега. Всего в выходные выпадет от 5 мм до 8 мм при месячной норме февраля 36 см.

Тишковец добавил, что никаких экстремальных снегопадов, заносов и метелей не ожидается. В ночные часы температура воздуха составит -10...-15 градусов, днем — от 0 до -5 градусов, что на пару градусов выше климатической нормы. Таким образом, ожидается «мягкая, снежная погода без экстремальных значений».

Синоптик также отметил, что потепление окажется непродолжительным, и уже на следующей неделе начнется арктическое вторжение с усилением морозов. Но к концу недели москвичей вновь будет ждать оттепель, сообщает телеканал «Звезда».

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