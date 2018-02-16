Синоптики предупредили москвичей об «арктическом вторжении»

Синоптики предупредили жителей столичного региона об «арктическом вторжении» на следующей неделе. Об этом RT рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в ближайшие выходные 17 и 18 февраля погоду в Москве будет определять слабый циклом, центр которого окажется над столичным небом. В пятницу, 16 февраля, ожидается не больше 11 мм осадков, в субботу — 2–3 мм, а в воскресенье — 3–4 мм снега. Всего в выходные выпадет от 5 мм до 8 мм при месячной норме февраля 36 см.

Тишковец добавил, что никаких экстремальных снегопадов, заносов и метелей не ожидается. В ночные часы температура воздуха составит -10...-15 градусов, днем — от 0 до -5 градусов, что на пару градусов выше климатической нормы. Таким образом, ожидается «мягкая, снежная погода без экстремальных значений».

Синоптик также отметил, что потепление окажется непродолжительным, и уже на следующей неделе начнется арктическое вторжение с усилением морозов. Но к концу недели москвичей вновь будет ждать оттепель, сообщает телеканал «Звезда».