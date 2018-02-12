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Собянина попросили запретить эвакуацию машин из-за снегопада

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Депутаты Госдумы обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой запретить эвакуацию автомобилей до завершения комплекса работ по расчистке столичных улиц от снега.

«Просим Вас дать прямое указание департаменту ЖКХ г. Москвы принять самые срочные меры по расчистке парковок, а руководству МАДИ — запретить инспекторам принимать решения об эвакуации вплоть до полной ликвидации последствий аномального снегопада на улицах г. Москвы», — говорится в письме, подписанном вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым и замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Парламентарии отметили, что городские службы не успевают справляться с последствиями прошедшего в Москве снегопада. Вместе с тем эвакуаторы «исправно работают» и перемещают автомобили на штрафные стоянки.

В этой связи автомобилисты фактически становятся заложниками сложившейся ситуации, передает «РИА Новости».

Кроме того, депутаты призвали власти освободить от штрафов водителей, которые не могут освободить парковочные места из-за сугробов.

Как писал портал iz.ru, 6 февраля заммэра Москвы Петр Бирюков заявил, что последствия мощнейшего за последнее столетие снегопада будут устранены в Москве в течение ближайших пяти-шести дней.

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