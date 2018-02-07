Услуга «лопата на час» заработала в Балашихе после сильного снегопада

После сильнейшего снегопада в подмосковной Балашихе появилась услуга «лопата на час». Связано это с дефицитом этого инструмента для уборки снега, поскольку россияне стали массово скупать инвентарь.

«Бизнесмены» просят за предоставление лопаты на час всего 100 рублей. Желающих много, поскольку лопаты не продаются даже на оптовом рынке. В продаже товар оказался лишь в одной торговой точке из пяти, и то всего несколько штук — остаток от партии в 100 единиц.

«Вчера 40–50 штук продали. По 600 рублей, по 900, по 1100 покупали даже — вчера такой день был, на деньги никто не смотрел. Все застревали, потом лопаты покупали», — прокомментировал дефицит инструмента телеканалу «360» администратор хозяйственного магазина.

Отмечается, что, несмотря на популярность товара, цены на лопаты пока не поднимали. Кое-где инвентарь вообще можно позаимствовать бесплатно, как, например, в управляющей компании «Град+Сервис». По словам начальника участка Светланы Гулагиной, лопаты имеются в наличии и их легко выделяют местным жителям.

Ранее портал iz.ru сообщал, что вывезти снег с улиц Москвы коммунальщики пообещали в течение девяти дней. В Московской области это может занять около недели.