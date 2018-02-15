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Синоптики предупредили о сильном снегопаде в выходные в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Сильный снегопад обрушится на Москву в предстоящие выходные. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росгидромета.

По данным метеорологов, в субботу и воскресенье в столичном регионе может выпасть до 10 мм осадков, что составляет треть (28%) месячной нормы. В феврале она составляет 36 мм. Синоптики отмечают, что в пятницу вечером ожидается 1 мм, в субботу — до 3 мм, а в воскресенье — до 6 мм осадков. Температура воздуха составит минус 4–6 градусов, а днем потеплеет до минус 1–3 градусов.

По данным столичного метеобюро, с начала месяца в Москве выпало 55 мм осадков, что составляет 152% месячной нормы, передает НСН.

Ранее власти Москвы спрогнозировали, что к концу зимы количество снега в столице может достичь высоты 2 м. Сильный снег с температурой между плюсом и минусом продержится в Москве примерно до 5 марта.

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