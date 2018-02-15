Власти Москвы спрогнозировали количество снега в столице к концу зимы

Количество выпавшего в Москве снега к концу зимы может достичь двух метров, заявил вице-мэр Москвы по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков.

«По прогнозам, снег еще будет идти. И такая погода с переменными температурами между плюсом и минусом, снегопадами сохранится примерно до 5 марта. Выпало уже около 180 см снега, к концу зимы приблизимся метрам к двум», — сообщил Бирюков в интервью «Российской газете».

Ранее столичные синоптики предупредили о резком похолодании в Москве до -18 градусов к концу недели.