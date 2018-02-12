Число жертв сильных снегопадов в Японии возросло до семи человек

Число жертв сильных снегопадов в Японии увеличилось до семи человек, еще 64 получили травмы.

По данным телеканала NHK, жертвы зафиксированы в префектуре Фукуи, Ниигата и в городе Иокогама. Большинство летальных исходов стали следствием падения с крыш домов, которые пытались самостоятельно чистить местные жители.

Несколько человек скончалось в результате отравления угарными газами в собственных автомобилях, так как выхлопные трубы забило снегом.

Ранее портал iz.ru писал, что мощный снегопад обрушился на ряд районов Японии 22 января, из-за непогоды погибли не менее четырех человек и 50 пострадали. Около 2 тыс. человек были вынуждены провести ночь в поездах.