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Число погибших в результате мощных снегопадов в Японии возросло до четырех

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Фото: TASS/Alessandro Di Ciommo
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Обильные снегопады в Японии стали причиной гибели четырех человек, еще около 50 получили травмы. Такие данные приводит телеканал NHK.

Как передает «РИА Новости», три человека скончались в результате отравления угарными газами в собственных автомобилях, так как выхлопные трубы забило снегом. Еще один житель страны сорвался с крыши при расчистке снега.

Кроме того, 48 человек пострадали при падении на гололеде.

Сейчас высота снежного покрова в нескольких японских префектурах превышает 1 м, однако синоптики прогнозируют потепление 11 февраля до 9–10 градусов выше нуля. По словам метеорологов, это может вызвать паводки, затопления и сход снежных лавин в горной местности.

Ранее портал iz.ru писал, что мощный снегопад обрушился на ряд районов Японии 22 января, из-за непогоды погибли не менее двух человек и 16 пострадали. Около 2 тыс. человек были вынуждены провести ночь в поездах.

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