В Японии почти 2 тыс. человек провели ночь в поездах из-за снегопада

Почти 2 тыс. человек провели ночь в скоростных экспрессах Shinkansen на вокзалах японских городов Токио, Осака и Нагоя. Информацию об этом в четверг, 25 января, передает телеканал NHK.

Сообщается, что на некоторых участках поезда опаздывали на три с половиной часа. В результате пассажиры поздних рейсов не успевали сделать пересадку и им приходилось оставаться на станциях. Железнодорожная компания JR пошла навстречу людям и не стала отправлять в депо несколько экспрессов, чтобы пассажиры смогли переночевать в вагонах.

Мощный снегопад обрушился на ряд районов Японии 22 января. В середине января сообщалось, что из-за сильных снегопадов в Японии погибли не менее двух человек и 16 пострадали. В токийском аэропорту Ханэда были закрыты взлетно-посадочные полосы, что привело к отмене примерно 150 рейсов.

Портал iz.ru писал о том, что сотни автомобилей на всю ночь с 22 на 23 января застряли в токийском тоннеле Яматэ из-за сильного снегопада. В результате некоторые люди были вынуждены пешком идти до аварийных лестниц и выходить на поверхность.