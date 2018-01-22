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Около 20 рейсов отменили в аэропорту Токио из-за ожидаемого снегопада

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Фото: Global Look Press/Agustin Tabares
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Авиакомпания Japan Airlines отменила вылет и прилет из аэропорта Ханэда в Токио около 20 рейсов в связи со снегопадом, ожидаемым в столичном регионе. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в связи с непогодой отменены рейсы из Токио в Осаку, Мацуяму, Токусиму, Фукуоку и на Окинаву, а также на рейсы из этих аэропортов в Токио.

Метеорологи прогнозируют, что в течение двух дней в столичном регионе ожидаются снегопады, местами обильные. По данным синоптиков, в Токио может выпасть от 5 до 10 см осадков. В настоящее время температура воздуха в столице снизилась и идет слабый снег.

Японские власти призывают жителей возвращаться домой пораньше, так как из-за снегопадов на дорогах возможно образование заторов.

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