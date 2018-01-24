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Пассажирский поезд на Сахалине провел несколько часов в снежном плену

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Фото: РИА Новости/Сергей Красноухов
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Пассажирский поезд, следовавший из поселка Ноглики в Южно-Сахалинск, оказался в снежном плену на юге Сахалина. Как передает пресс-служба Дальневосточной железной дороги, инцидент произошел рано утром в среду, 24 января, на перегоне Заозерное–Пугачево.

Сообщается, что поезд остановился из-за сильнейших переметов на железнодорожных путях. Состав вытащили направленные на место ЧП дополнительные локомотивы. В настоящее время поезд освобожден из снежного плена и следует по назначению. Отмечается, что отставание от графика составит почти шесть часов.

Кроме того, из-за обрушившегося мощного циклона отменены утренние пригородные поезда. Сообщается, что в аэропорту Южно-Сахалинска задержаны 14 рейсов. Сама воздушная гавань не закрыта, но пока действуют ограничения по видимости из-за сильной метели.

Портал iz.ru писал о том, что несколько сел на Сахалине оказались обесточены из-за циклона. По данным регионального управления МЧС, все объекты жизнеобеспечения в селах работают в обычном режиме, котельные подключены к резервным источникам питания.

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