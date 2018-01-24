Несколько сел на Сахалине остались без света из-за циклона

Несколько сел на Сахалине оказались обесточены из-за мощного циклона, который подошел к острову в ночь на 24 января.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПАО «Сахалинэнерго».

Без света остались села Чистоводное и Ожидаево Холмского района, частично — село Дальнее областного центра.

Отмечается, что в течение ночи энергетики восстановили электроснабжение районов Хомутово и Октябрьский города Южно-Сахалинска.

В региональном управлении МЧС уточнили, что все объекты жизнеобеспечения в селах работают в обычном режиме, котельные подключены к резервным источникам питания.

Ранее портал iz.ru писал, что 23 января, синоптики зарегистрировали самую низкую температуру воздуха на Сахалине в 2018 году. В центральных и северных районах области столбик термометра опустился до –43 градусов.