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Самая холодная ночь в 2018 году зафиксирована на Сахалине

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Фото: ТАСС/Денис Кожевников
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Синоптики зарегистрировали во вторник, 23 ноября, самую низкую температуру воздуха на Сахалине в 2018 году. В центральных и северных районах области столбик термометра опустился до –43 градусов, что на 5 градусов ниже нормы.

Главный синоптик Сахгидромета Людмила Алексеева сообщила о том, что –43 было зарегистрировано в Тымовском районе. По ее словам, уже в среду на Сахалине ожидается повышение температуры из-за приближения циклона.

Сообщается, что сильные морозы не повлияли на работу образовательных учреждений муниципалитета. Все 11 школ и девять детских садов Тымовского района работают в обычном режиме, пишет ТАСС.

Портал iz.ru писал о том, что 22 января из-за сильных морозов в –30 градусов многие ученики не пришли на занятия в школы Новосибирска. Средняя наполняемость классов составила около 20%.

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