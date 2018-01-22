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Ученики школ Новосибирска массово пропустили занятия из-за холодов

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Сильные морозы в минус 30 градусов послужили причиной того, что многие ученики с разрешения родителей не пришли на занятия в школах Новосибирска сегодня, 22 января.

Массовые пропуски занятий в связи с сильными холодами подтвердили и педагоги школ. По их словам, средняя наполняемость классов составила около 20%. При этом сами занятия никто не отменял, и преподаватели проводят урок, даже если на него пришел всего один учащийся, сообщает vn.ru.

Ранее минобрнауки Новосибирской области напомнило рекомендации по посещению учащимися школ в период холодов. Так, ученики младших классов (с первого по четвертый), а также воспитанники детских дошкольных учреждений могут остаться дома при температуре минус 25 градусов и ниже. Учащиеся средней школы (с пятого по девятый классы) — при температуре от минус 30 градусов и ниже, а вот старшеклассники могут не посещать занятия при минус 35 градусов.

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