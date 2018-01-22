Синоптики рассказали об отличии морозов в Москве и Якутии

О разнице морозов и их ощущении человеком рассказали синоптики. По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра Людмилы Паршиной, морозная погода ощущается по-разному из-за сильного ветра и уровня влажности.

Паршина рассказала, что существует понятие «эффективной температуры» — это тот температурный режим, который ощущает организм человека, а не данные термометра.

«Вот, например, при -5°C и скорости ветра до 10 м/с мы ощущаем холод как при -14°C», — рассказала она «Российской газете». Синоптик добавила, что если на улице мороз -20 градусов, то при ветре в 15 м/с он ощущается как -36 градусов. Паршина обратила внимание, что в столичном регионе холода ощущаются сильнее, так как здесь преобладает влажный воздух из Атлантики. А в Якутии при морозах -60 градусов лишняя влага конденсируется в морозный туман, воздух при этом остается сухим.

Ранее сообщалось, что с 23 января погода в Москве ожидается в основном солнечная и без существенных осадков. Прогнозируется, что по ночам столбик термометра опустится до -10...-15 градусов, местами — до -18.