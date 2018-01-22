Прямой эфир

Морозы «отменили» автобусные рейсы в Сибири

0
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Из-за установившихся сильных морозов отменены междугородние рейсы автобусов в Новосибирске, Омске и Томске. В частности, не выйдут рейсы из Новосибирска в Колывань, Кемерово, Половинное, Панкрушиха. Не состоятся некоторые рейсы в Барнаул, Новокузнецк, Семипалатинск, Усть-Каменогорск.

Рейсы в Анжеро-Судженск, Новокузнецк и Новосибирск отменены в Томске, в Омской области ограничено движение транспорта на границе с Казахстаном, информирует «Газета.ру».

В ГУ МЧС по Омской области сообщили об ограничениях по движению автотранспорта на границе с Казахстаном. Температура воздуха в Восточной Сибири не первый день держится на уровне -31 градус.

Ранее сообщалось, что в понедельник Казань встала в 9-балльных пробках из-за метели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Синоптики рассказали об отличии морозов в Москве и Якутии
Синоптики опровергли сообщение о морозах до -62 градусов на Алтае

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017