Морозы «отменили» автобусные рейсы в Сибири

Из-за установившихся сильных морозов отменены междугородние рейсы автобусов в Новосибирске, Омске и Томске. В частности, не выйдут рейсы из Новосибирска в Колывань, Кемерово, Половинное, Панкрушиха. Не состоятся некоторые рейсы в Барнаул, Новокузнецк, Семипалатинск, Усть-Каменогорск.

Рейсы в Анжеро-Судженск, Новокузнецк и Новосибирск отменены в Томске, в Омской области ограничено движение транспорта на границе с Казахстаном, информирует «Газета.ру».

В ГУ МЧС по Омской области сообщили об ограничениях по движению автотранспорта на границе с Казахстаном. Температура воздуха в Восточной Сибири не первый день держится на уровне -31 градус.

Ранее сообщалось, что в понедельник Казань встала в 9-балльных пробках из-за метели.