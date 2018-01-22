Синоптики опровергли сообщение о морозах до -62 градусов на Алтае

Синоптики назвали сфабрикованным ранее распространенный в Алтайском крае прогноз погоды, в котором говорится, что с 24 по 28 января в регионе ожидаются морозы от -54 до -62 градусов.

«Данная информация оформлена на сфабрикованном официальном бланке Алтайского ЦГМС — филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» и подписана не существующей в штате фамилией», — приводит «Российская газета» комментарий начальника центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александра Люцигера.

Вместе с тем на сайте ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» указано, что с 22 по 24 января в Алтайском крае сохранится аномально холодная погода с минимальными температурами от -35 градусов, местами возможны сильные морозы -40 градусов и ниже.

Ранее портал iz.ru писал, что в Хабаровском крае до 26 января продержатся морозы до -28 градусов днем и -45 градусов ночью.