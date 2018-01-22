Морозы до -45 градусов обещают в Хабаровском крае в ближайшие дни

На Хабаровский край надвигаются морозы. Они продержатся вплоть до 26 января. По прогнозу синоптиков, ожидается понижение среднесуточных температур на 5–8 градусов. Так, в горах по ночам может быть до -45 градусов. Днем прогнозируется до -28 градусов.

В ГУ МЧС по Хабаровскому краю не исключили, что неблагоприятные погодные явления могут спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций: нарушение работы ЖКХ, объектов энергетики, увеличение числа бытовых пожаров. Руководителям муниципалитетов рекомендовано принять профилактические меры и держать ситуацию под контролем, передает ИА AmurMedia.

На этой неделе в Москве ожидается морозная погода. Ночью температура может опускаться до -18 градусов. Дневная температура будет колебаться от 5 до 10 градусов мороза.