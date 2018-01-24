Занятия в школах отменили на Камчатке из-за циклона

В Петропавловске-Камчатском из-за подхода мощного циклона отменены занятия в школах. Руководителям предприятий и организаций также рекомендовано объявить среду, 24 января, выходным днем.

Как передает пресс-служба мэрии, руководителям предприятий и организаций рекомендовано определить точное количество сотрудников, которые выйдут на работу, по фактической надобности в этот день. Отмечается, что также запретили движение большегрузного транспорта на самых сложных участках автодорог Петропавловска-Камчатского. Автомобилистам посоветовали пересесть на общественный транспорт.

Сообщается, что на юг Камчатки обрушится мощный циклон, который принесет на полуостров интенсивные осадки и штормовой ветер. В горных районах края объявлена лавинная опасность. Отмечается, что непогода сохранится в большинстве районов региона до 28 января.

Портал iz.ru писал о том, что несколько сел на Сахалине оказались обесточены из-за мощного циклона, который подошел к острову в ночь на 24 января. Энергетикам уже удалось восстановить электроснабжение двух районов в Южно-Сахалинске.