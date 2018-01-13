Прямой эфир

Сильные снегопады в Японии привели к человеческим жертвам

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Не менее двух человек погибли, 16 пострадали в результате сильных снегопадов в Японии. Об этом сообщает телеканал NHK.

Двое погибших были из западных районов японского острова Хонсю –– префектуры Фукуи и Исикава.

Наибольшее число пострадавших (11 человек), получивших травмы различной степени тяжести, зафиксированы в префектуре Исикава.

Еще два человека пострадали в префектуре Фукуи, три человека –– в префектуре Тояма.

В некоторых районах страны высота снежного покрова достигла 80 см. Это привело к перебоям в работе общественного транспорта и многочисленным ДТП.

13 января портал iz.ru сообщил, что японские полицейские в Хоккайдо на патрульном авто доставили на вступительный экзамен четырех старшеклассников, опаздывавших из-за аварии на железнодорожном переезде.

Ранее Ростуризм предупредил, путешествующих россиян о сложной метеорологической обстановке в Японии. По прогнозам синоптиков, непогода продлится до 15 января.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ростуризм предупредил о сложной ситуации в Японии из-за снегопадов
Сильные снегопады обрушились на Японию

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017