Сильные снегопады в Японии привели к человеческим жертвам

Не менее двух человек погибли, 16 пострадали в результате сильных снегопадов в Японии. Об этом сообщает телеканал NHK.

Двое погибших были из западных районов японского острова Хонсю –– префектуры Фукуи и Исикава.

Наибольшее число пострадавших (11 человек), получивших травмы различной степени тяжести, зафиксированы в префектуре Исикава.

Еще два человека пострадали в префектуре Фукуи, три человека –– в префектуре Тояма.

В некоторых районах страны высота снежного покрова достигла 80 см. Это привело к перебоям в работе общественного транспорта и многочисленным ДТП.

13 января портал iz.ru сообщил, что японские полицейские в Хоккайдо на патрульном авто доставили на вступительный экзамен четырех старшеклассников, опаздывавших из-за аварии на железнодорожном переезде.

Ранее Ростуризм предупредил, путешествующих россиян о сложной метеорологической обстановке в Японии. По прогнозам синоптиков, непогода продлится до 15 января.