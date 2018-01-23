Девять человек пострадали в Японии из-за схода лавины

Девять человек пострадали в результате схода лавины на международном лыжном курорте Кусацу в префектуре Гумма в Японии.

По некоторым данным, лавина унесла одного человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Одновременно с этим метеорологи зафиксировали начавшееся неподалеку извержение на вулкане Кусацу-Сиране. Над горой появился дым, с утра отмечается вулканическая активность. Главное метеорологическое управление Японии повысило уровень опасности до второго, что означает запрет на приближение к нему в радиусе 1 км из-за угрозы падения вулканических камней.

В середине января сообщалось, что из-за сильных снегопадов в Японии погибли не менее двух человек и 16 пострадали.