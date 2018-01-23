Прямой эфир

Девять человек пострадали в Японии из-за схода лавины

0
Фото: Global Look Press/Peter Sürth/imagebroker.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Девять человек пострадали в результате схода лавины на международном лыжном курорте Кусацу в префектуре Гумма в Японии.

По некоторым данным, лавина унесла одного человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Одновременно с этим метеорологи зафиксировали начавшееся неподалеку извержение на вулкане Кусацу-Сиране. Над горой появился дым, с утра отмечается вулканическая активность. Главное метеорологическое управление Японии повысило уровень опасности до второго, что означает запрет на приближение к нему в радиусе 1 км из-за угрозы падения вулканических камней.

В середине января сообщалось, что из-за сильных снегопадов в Японии погибли не менее двух человек и 16 пострадали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Автомобилисты провели ночь в тоннеле из-за снегопада в Токио
Лавина сошла на жилой дом на севере Италии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017