Прямой эфир

Снегопады привели к отмене более 1,5 тыс. авиарейсов на Среднем Западе США

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Nicolaus Czarnecki
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 1,5 тыс. авиарейсов были отменены на Среднем Западе США из-за снегопадов.

Информацию об этом распространила телекомпания Си-эн-эн в пятницу, 9 января, со ссылкой на Национальную метеорологическую службу.

При этом авиакомпании разрешили перебронировать билеты на новые даты вылета без уплаты положенных сборов.

«У нас выпадет снега больше нормы сегодня, завтра и в воскресенье. Снега будет больше, чем в любой отдельно взятый день двух предыдущих зим», — приводит ТАСС слова мэра Чикаго Рама Эмануэля в связи с ситуацией.

6 февраля портал iz.ru сообщил, что низкие температуры и снегопады стали причиной многочисленных ДТП и отмены авиарейсов в Великобритании. Снегопады не прекращаются в Лестершире, Шотландии и на острове Мэн, а из-за непогоды были отменены десятки внутренних рейсов из лондонского аэропорта Хитроу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В парижском аэропорту Орли отменены 200 рейсов из-за снегопада
Один человек погиб из-за сильного снегопада в Японии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017