Снегопады привели к отмене более 1,5 тыс. авиарейсов на Среднем Западе США

Более 1,5 тыс. авиарейсов были отменены на Среднем Западе США из-за снегопадов.

Информацию об этом распространила телекомпания Си-эн-эн в пятницу, 9 января, со ссылкой на Национальную метеорологическую службу.

При этом авиакомпании разрешили перебронировать билеты на новые даты вылета без уплаты положенных сборов.

«У нас выпадет снега больше нормы сегодня, завтра и в воскресенье. Снега будет больше, чем в любой отдельно взятый день двух предыдущих зим», — приводит ТАСС слова мэра Чикаго Рама Эмануэля в связи с ситуацией.

6 февраля портал iz.ru сообщил, что низкие температуры и снегопады стали причиной многочисленных ДТП и отмены авиарейсов в Великобритании. Снегопады не прекращаются в Лестершире, Шотландии и на острове Мэн, а из-за непогоды были отменены десятки внутренних рейсов из лондонского аэропорта Хитроу.