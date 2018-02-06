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Один человек погиб из-за сильного снегопада в Японии

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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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Сильный снегопад стал причиной гибели жителя Японии, стихия пришла в центральные и северные районы острова Хонсю. 12 человек пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство Киодо.

Личность погибшего установлена, им оказался 50-летний житель префектуры Фукуи. Предположительно, мужчина заснул в автомобиле, двигатель которого был включен. Выпавший снег заблокировал выхлопную трубу, в итоге водитель задохнулся угарным газом.

Власти на местах обратились за помощью в ликвидации последствий снегопадов к командованию национальных Сил самообороны.

Портал iz.ru сообщал, что мощный снегопад обрушился на ряд районов Японии 22 января, тогда погибли не менее двух человек и 16 пострадали. Почти 2 тыс. человек провели ночь в поездах из-за стихии.

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