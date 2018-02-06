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В Великобритании отменены авиарейсы из-за снегопадов

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Фото: Global Look Press/Christophe Gateau
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Низкие температуры и снегопады стали причиной многочисленных ДТП и отмены авиарейсов в Великобритании. Снегопады не прекращаются в Лестершире, Шотландии и на острове Мэн. В Лондоне минувшей ночью был ноль градусов.

Низкие температуры установились по всей стране, сообщает «РИА Новости, они спровоцировали крупные ДТП в графствах Глостершир и Ноттингемшир. Наступившая неделя может стать самой холодной этой зимой в Великобритании.

Из-за непогоды были отменены десятки внутренних рейсов из лондонского аэропорта Хитроу, сообщил авиаперевозчик British Airways.

Портал iz.ru ранее сообщил, что морозы стали причиной остановки железнодорожного сообщения в Швеции.

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