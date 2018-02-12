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Резкое похолодание до –18 градусов придет в столичный регион

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Синоптики прогнозируют резкое похолодание в столичном регионе до -18 градусов к концу недели. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Отмечается, что в ночь на вторник и среду температура воздуха в Московском регионе опустится до -15 градусов, а в ночь на четверг морозы усилятся до -18 градусов. По данным специалистов, в первой половине недели серьезных осадков в Москве и Подмосковье не ожидается, атмосферное давление будет расти, в четверг его показатели составят 761–762 мм рт.ст., сообщает НСН.

Да данным метеорологов, за сутки в столице выпало около 12% месячной нормы осадков, которая в феврале составляет 36 мм. Высота сугробов составляет 48 см. К концу января в Москве выпало 146 мм осадков – на 13 мм больше, чем предполагает норма за три месяца зимы. Как пишет ТАСС, рекордной в этом отношении является зима 1965–1966 годов, когда за зиму в Москве выпало 249 мм осадков.

В понедельник в московском регионе ожидается –5…–7 градусов, облачность, временами небольшой снег, ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм рт.ст.

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